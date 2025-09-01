Designen mit dem Plotter

Bei diesem Workshop können alle 10- bis 21-jährigen MINTA* ein altes T-Shirt upcyclen, eine Tasse mit einem coolen Spruch aufpeppen oder eine eigene Tasche, einen eignen Magneten, einen Sticker oder ein Klebetattoo designen. Wer möchte, kann gerne Sachen mitbringen oder sich am vorhandenen Material bedienen.

Sprachen: Deutsch, Englisch, Türkisch, Spanisch, Katalanisch, Portugiesisch

Anmeldungen sind bis zum 25. August persönlich oder telefonisch möglich.