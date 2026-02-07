× Erweitern © Designwerkstatt Ossenbrunner DesignerKids

Farben, Fantasie und jede Menge kreative Ideen stehen bei den Sommerferien-Workshops der Designwerkstatt im Mittelpunkt. Kinder und Jugendliche von 6 bis 14 Jahren können hier nach Herzenslust zeichnen, malen, basteln und bauen – in einem gemütlichen Atelier unterm Dach mit familiärer Atmosphäre.

Zum Start und in den ersten beiden Wochen der Sommerferien entstehen täglich neue Projekte, die die jungen Künstler:innen am Ende des Tages mit nach Hause nehmen dürfen. Jeden Workshop-Tag begleitet ein neues Hauptprojekt die Kinder durch den kreativen Vormittag.

Auf dem Programm stehen unter anderem sommerliche Mobiles, fantasievolle Einrichtungen für Traumhäuser, bunte Tier-Aquarelle, Manga-Porträts sowie leuchtende Leinwandbilder, die mit Acrylfarben gemalt, gespachtelt und gestempelt werden.

So ist für jeden kreativen Kopf etwas dabei – ganz gleich, ob nur ein einzelner Tag oder eine ganze Workshop-Woche gebucht wird.

Die Teilnahme kostet 47 Euro pro Tag inklusive Material; die Anmeldung erfolgt telefonisch oder per E-Mail.