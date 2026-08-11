Detektive der Vergangenheit

× Erweitern © Bachmann Museum Expertentag

Was verrät ein unscheinbarer Kieselstein vom Acker? Und welche Geheimnisse stehen in vergilbten Briefen von Urgroßeltern? Beim Expertentag sind kleine und große Entdecker:innen eingeladen, eigene Fundstücke und historische Dokumente von echten Profis unter die Lupe nehmen zu lassen.

Wer fossile Abdrücke, geheimnisvolle Steine oder alte Keramikscherben zu Hause hat, packt sie am besten ein. Ein erfahrener Geologe und eine Archäologin des Bachmann-Museums untersuchen die Funde vor Ort, bestimmen das Alter und erklären, wie sie in die Region gelangt sind.

Auch alte Tagebücher, verstaubte Postkarten, Urkunden oder Briefe werfen oft Fragen auf. Die Archiv-Profis helfen beim Entziffern der alten Schriften, geben Lesehilfe und erzählen die spannenden Geschichten hinter den Dokumenten.

Damit alle Fundstücke in Ruhe begutachtet werden können, am besten jeweils nur einzelne, ausgewählte Funde und Handschriften mitbringen.

Der Eintritt ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht nötig.