Deutsch für pädagogische Fachkräfte

Das Land Bremen braucht dringend Erzieher:innen und Sozialpädagogische Assistent:innen. Gleichzeitig wünschen sich zugewanderte Pädagog:innen, wieder in ihren erlernten Berufen arbeiten zu können. Eine große Hürde dabei ist die deutsche Sprache am Arbeitsplatz.

Mit dem Kurs bereitet das Paritätische Bildungswerk Bremen (PBW) sprachlich auf pädagogische Berufe in Deutschland vor. In sechs Monaten setzen sich die Teilnehmenden, die bereits das Sprachniveau B1 erreicht haben sollten, intensiv mit den sprachlichen Herausforderungen am Arbeitsort Kindertageseinrichtung auseinander.

So lernen sie Deutsch für den pädagogischen Bereich, können typische Kommunikationssituationen aus dem pädagogischen Alltag trainieren und erhalten einen ersten Eindruck von den Aufgaben und Tätigkeiten einer pädagogischen Fachkraft in Deutschland. Das PBW bietet den Kurs, der die Teilnehmer:innen auf das Sprachniveau B2 (berufsbezogen) führt, im Rahmen des Förderprogramms „Integration durch Qualifizierung“ (IQ) an.

Der Lehrgang läuft vom 10. Mai bis zum 8. November und besteht aus insgesamt 340 Unterrichtseinheiten und 42 Selbstlerneinheiten. Der Unterricht findet montags von 14 bis 18 Uhr und donnerstags und freitags von 8:45 bis 14 Uhr statt.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Interessierte melden sich bitte bei Christine Borchers, Projektkoordination (0421-1747276, cborchers@pbwbremen.de), an.