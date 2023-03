Deutscher Mühlentag

× Erweitern © Canva Mühle

33 Mühlen gibt es in Bremen, über 1.600 sind es in Niedersachen und fast 10.000 in Deutschland. Jedes Jahr an Pfingstmontag öffnen tausende historische Mühlen bundesweit ihre Türen und lassen ihre Flügel und Wasserräder für Besucher:innen drehen.

Die Mühlenbetreiber setzen die Mahlgänge in Betrieb und gewähren Familien Einblicke in das Kulturgut und das alte Müllerhandwerk. Es werden Führungen und kleine Feste geboten, die Gäste können den Tag gemeinsam bei Musik und kulinarischen Köstlichkeiten genießen.

Das Einzelprogramm findet sich auf der Webseite des Deutschen Mühlentages mit Standortsuche in den Mühlendatenbank.