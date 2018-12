Deutscher Mühlentag

Zum Deutschen Mühlentag am Pfingstmontag lädt die Gemeinde Weyhe herzlich zu einem fröhlichen Familienfest mit Musik, Spiel und Spaß rund um die Wassermühle Sudweyhe ein. Ab 11 Uhr sorgt Oscar mit seinem Spielmobil für ein buntes Kinderprogramm. In der Spiel und Spaß-Manege sind die schönsten Großspiele in bunter Zirkusatmosphäre zu finden, dabei ist munteres Treiben garantiert. Für noch mehr Abwechslung steht eine 7 Meter lange Rollenrutsche bereit, die ordentlich Spaß bringt. Für die musikalischen Highlights sorgen um 11 Uhr die Band "The Fairies" aus Bremen und um 14 Uhr die Weyher Blues- und Popformation "New Jam".