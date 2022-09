Deutscher Schifffahrtstag

Unter dem Motto "Nachhaltige Schifffahrt: Gemeinsam, klar, sauber!" werden in Bremen und Bremerhaven vom 29. September bis zum 2. Oktober die zentralen Zukunftsfragen der Schifffahrt diskutiert. Das Deutsches Schifffahrtsmuseum Bremerhaven ist mit einem Programm für die ganze Familie am 1. und 2. Oktober dabei.

Den Anfang macht die Eröffnung der Sonderausstellung "Steel & Bytes - Ein Schiff entsteht" in der Kogge-Halle am 1. Oktober um 13 Uhr. In einer eigens konstruierten Mini-Werft legen Gäste selbst Hand an und testen den Schiffbau 4.0 aus.

Echte Handarbeit mit Nostalgiefaktor geschieht an Bord der Seefalke am 1. und 2. Oktober jeweils von 10 bis 17:45 Uhr: Die Funkerin Marita Westphal-Blome bittet Familien ans Funkgerät. Wer die Einführung ins Morse-ABC mitmacht, bekommt am Ende das Funker-Diplom verliehen.

