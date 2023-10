× Erweitern © Becker Druck Verlag Devlin

Die Bremer Autorin und Lehrerin Stephanie Lipka liest aus ihrem einfühlsamen Buch für alle Altersstufen.

Bei Kerzenschein lässt sie ihre Zuhörerschaft eintauchen in die Welt eines kleinen Teufelsjungen. Devlin kennt sich mit Vorurteilen aus. Teufel seien böse, rote Nudisten aus der Hölle, die immer einen Dreizack mitführten und schnelle Autos führen. Dabei ist der kleine Junge erst 10 und hat gar keinen Führerschein. Er ist in einem Waisenhaus aufgewachsen und hat weder Hörner, noch einen Pferdefuß. Er mag Tiere und Orangensaft und ein ganz normaler Junge ... mit einem Schweif. Und er hat einiges zu erzählen.

Stephanie Lipka entführt das Publikum in die Geschichte eines Kindes, das Ausgrenzung und Diskriminierung erfahren hat, weil es ein bisschen anders aussieht als andere Kinder. In seiner neuen Familie kann der Junge wachsen und sich entwickeln. "Devlin" richtet sich an junge Erwachsene, aber durchaus auch an Kinder und beleuchtet den Einfluss einer liebevollen Umgebung für die (kindliche) Psyche.

Der Eintritt zur Lesung ist kostenfrei.

Devlin – Ein kleiner Teufel findet eine Familie; 84 Seiten, 9,95 Euro, Hardcover, ISBN 978-3-943973-64-8