× Erweitern © Becker Druck Verlag Devlin

Im Rahmen der 15. Bremer Woche der Seelischen Gesundheit liest die Bremer Autorin und Lehrerin Stephanie Lipka aus ihrer entwicklungspsychologischen Erzählung, die das Umfeld des Kindes ebenso erfasst wie dessen inneren Konflikt.

Erzählt wird aus der Geschichte eines Kindes, das Ausgrenzung und Diskriminierung erfahren hat, weil es ein bisschen anders aussieht als andere Kinder. "Devlin" richtet sich an junge Erwachsene, aber auch an Kinder, und beleuchtet den Einfluss einer liebevollen Umgebung für die (kindliche) Psyche.

Im Anschluss an die Lesung gibt es die Gelegenheit, das Buch zu erwerben - gerne auch mit einer Widmung der Autorin.

Der Eintritt zur Lesung ist kostenfrei, gerne per E-Mail anmelden.

Devlin – Ein kleiner Teufel findet eine Familie; 84 Seiten, 9,95 Euro, Hardcover, ISBN 978-3-943973-64-8