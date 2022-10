Dia de los muertos – Der Tag der Toten

Am Tag der Toten werden in Mexiko die Toten eingeladen mit den Lebenden die Zeit zu verbringen. Auch Halloween und Totensonntag zeigen an, dass im November der Toten gedacht wird und die Grenzen zwischen Diesseits und Jenseits verschwimmen.

An diesem Tag wird es nicht gruselig, sondern nach mexikanischem Vorbild ein Fest für die ganze Familie mit Kurzführungen durch die Sonderausstellung und Mitmachaktionen.

Es fällt nur der Museumseintritt in Höhe von 2 Euro für Kinder und 6 Euro für Erwachsene an. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.