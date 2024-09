Dialogforum Küche für alle

× Erweitern © Biostadt Bremen Forum für Küche im Wandel

Zu einem inspirierenden Nachmittag mit Austausch und Film lädt das Forum Küche alle Interessierten ins Bambüddel ein.

Im offenen Forum können alle Akteur:innen der Wertschöpfungskette Ideen austauschen und Ansätze für die Weiterentwicklung der Bremer Ernährungssysteme erarbeiten.

Neben landwirtschaftlichen Betrieben über die Verarbeitung und den Handel bis hin zu den Küchenteams sowie Cateringunternehmen sind ebenso Kita- oder Schulleitungen, Verantwortliche für die Vergabe von Verpflegungsleistungen, Elternvertreter:innen, Vereine aus den Bereichen Ernährung und Gesundheit sowie alle interessierten Verbraucher:innen herzlich eingeladen, die Zukunft der nachhaltigen Verpflegung aktiv mitzugestalten.

Im Anschluss an das Dialogforum zeigt das Projekt Wertschätzen der Justus-Liebig-Universität Gießen den Film „Food Coop“ mit anschließender Diskussion.

Anmeldung bitte bis zum 15. Oktober 2024 per E-Mail mit folgenden Informationen: Vorname und Name, Name der Einrichtung/des Unternehmens, Funktion (z.B. Landwirtin, Erzieher, Küchenleitung, usw.)

Nach Eingang der Anmeldung folgt eine Bestätigung. Die kostenfreien Teilnahmeplätze sind begrenzt.