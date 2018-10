× Erweitern Historisches Museum Bremerhaven Die 70er Jahre

Am letzten Tag der Flower-Power-Ausstellung können Kinder Blumenkarten und Girlanden in der Werkstatt basteln, während sich die Eltern Schulranzen, Schallplatten, Haushaltsgeräte und Autos mit Kultfaktor ansehen, auch in geführten Rundgängen.

Der Eintritt ist frei.