Die Abenteuer von Rosetta und Philae

Es war einmal eine Raumsonde namens Rosetta. Eines Nachts wurde sie in den Himmel geschossen. Vor ihr lag eine lange, lange Reise, auf der die Geheimnisse unseres Sonnensystems gelüftet werden sollten. Mit an Bord war Rosettas ständiger Begleiter, der Lander Philae. Ziel der Reise war der Komet 67P/Tschurjumow-Gerassimenko. Auf der langen Reise von der Erde ins Weltall lernen Kinder ab 4 Jahren von Rosetta und Philae, was es braucht, um einen Kometen aus der Nähe zu erkunden. Außerdem erfahren sie, was man mit Missionen wie Rosetta alles über Kometen herausfinden kann.

Bei der Planetariumsshow werden Bilder auf die Innenseite der Kuppel projiziert und dazu eine Geschichte erzählt. Der Eintritt beträgt 4 Euro für Kinder und 6 Euro für Erwachsene.