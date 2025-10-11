Die Addams Familiy - das Muscial

× Erweitern © DS Entertainment Die Addams Family - das Musical

Die schräge Musical Comedy von Marshall Brickman, Rick Elice und Andrew Lippa basierend auf den Figuren von Charles Addams kommt nach Bremen.

Die Addams leben in ihrer verfallenen Villa in der Nähe des Central Parks. Die Nachbarn attestieren ihnen einen Hang zum Makabren, sie werden für skurril, schrullig, von manchen sogar für Monster gehalten. Wenn sie das kleinste Familienmitglied, „das eiskalte Händchen“ durch den Vorgarten laufen oder den Sohn des Hauses im Mondschein mit seiner Guillotine spielen sehen, wechseln vorbeilaufende Passanten die Straßenseite. Bisher hat sich keiner der Addams um das Gerede geschert, doch plötzlich beginnt sich die Tochter Wednesday für ihre Familie zu schämen. Wednesday ist verliebt in Lukas, einen ganz „normalen“ Jungen. Ihr grault davor, dass Lukas ihre Familie kennenlernt, doch das Zusammentreffen lässt sich nicht vermeiden. Lukas‘ spießige Mutter steht gleich mit auf der Matte, um sich einen Eindruck von den Leuten zu verschaffen, mit denen ihr Sohn verkehrt. Mit gespannter Armbrust und bösem Lächeln begrüßen die Addams ihre Gäste und versuchen ihrer Tochter zuliebe einen Abend lang „stinknormal“ zu sein.

Das etwas makabre Familien-Musical mit schrägem Humor empfiehlt sich für ein Publikum ab etwa 10 Jahren.

