× Erweitern © Jens Beckmann Hase und Igel - Die Azubis

Die Azubis spielen für Kinder zwischen 9 und 12 Jahren: Der legendäre Wettlauf zwischen Hase und Igel ist lange entschieden. Der Igel hat den Hasen mit einem Trick überlistet und der Hase ist in den Tod gerannt. Doch wer ist eigentlich Gewinner und Verlierer? Warum ist der Hase nicht einfach stehen geblieben, und kann der Igel überhaupt ein Gewinner sein? Jahre später treffen sich der Sohn des verstorbenen Hasen und der Sohn des Igels wieder – es soll ein Rückkampf stattfinden, die Söhne sollen das Rennen ihrer Väter noch einmal austragen und eine endgültige Entscheidung herbeiführen. Aber worum geht es bei dem Wettstreit überhaupt? Ums Gewinnen für die Ehre? Um den Spaß? Und wie fühlt sich der Verlierer? Wäre eine Welt ohne Wettstreit nicht viel schöner?

× Erweitern © Jens Beckmann Die Azubis Hase und Igel

Die Azubis verstehen sich als Poeten des Alltags und das Leben als ständigen und nicht enden wollenden Lern – und Entwicklungsprozess. Angetrieben durch Neugier und grenzenlosen Wissensdurst befassen sie sich mit Themen, die ihnen im Alltag begegnen.

In der neu entwickelten Online-Version ihres Stücks kommen sie per Videocheat live aus ihren eigenen Wohnzimmern in die Wohnzimmer ihres Publikums und beziehen die Zuschauerïnnen aktiv in die theatrale Handlung ein. Hierfür wird ein Computer sowie eine stabile Internetverbindung benötigt.

Das Ticket kostet 5 Euro zuzüglich 1 Euro Gebühr und ist (in Kürze) hier erhältlich. Mit dem Kauf des Tickets werden die Zugangsdaten und alle weiteren technischen Infos zugeschickt.