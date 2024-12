Die Blaumeise geht nicht auf große Reise

Expand ©Landesmuseum Natur und Mensch Oldenburg Vögel füttern im Winter

Gerade in der kalten Jahreszeit ist es für Standvögel nicht so einfach, an ausreichend Nahrung zu kommen, und so erfahren Kinder ab 5 Jahren im Workshop, mit welchem Futter sie ihnen im Winter helfen können. Im Anschluss fertigen die Kinder eigene Futtermöglichkeiten für Zuhause.

Die Kosten betragen 7,50 Euro nach telefonischer Anmeldung unter 0441-40570300.