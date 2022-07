× Erweitern © Die Blindfische Die Blindfische, Fisch muss schwimmen Festival

Die Kinderrockband erobert die Freiluftbühne auf dem "Fisch muss schwimmen"-Festival und zieht mit ihrer einzigartigen Mischung aus Rock, Hip Hop, Calypso und einer gehörigen Portion Comedy kleine und große Konzertbesucher:innen in den Bann. Mitreißende Musik, ungewöhnliche Mitmachaktionen und kindgemäße Texte sind die Markenzeichen der Band. Legendär sind die Säge-, Hammer- und Schaufelaktionen beim Bauarbeiterlied. Aber auch in neuen Stücken der Blindfische, die in das Programm einfließen, tauchen kuriose Sachen auf, wie ein Wasserschlagzeug und ein riesen Tubawabuha.

Eintritt: 10 Euro

Zu den Tickets