© Staatstheater Oldenburg Die Bremer Stadtmusikanten

Sie sind das wohl berühmteste Quartett des Nordens: der Esel, der Hund, die Katze und der Hahn, die sich auf den Weg nach Bremen machen, um Musiker:innen zu werden.

Sie hatten ihre Reise nicht ganz freiwillig begonnen. Ihre Arbeitgeber — unter der Fuchtel einer Räubermafia und gewaltig unter Druck — wollten sie loswerden, weil ihre Leistungsfähigkeit nachgelassen hatte. Gut, der eine hört, die andere sieht vielleicht ein wenig schlechter, schließlich sind sie ja auch nicht mehr die Jüngsten. Aber sie deswegen einfach aussortieren? Zum Glück nehmen die Vier es gelassen und machen das Beste draus. Und haben am Ende vielleicht sogar die Chance, die Welt wieder ein bisschen gerechter zu machen und — das ist das Allerwichtigste — zu musizieren!

Schulklassen, die das Weihnachtsstück sehen möchten, melden sich bei Sylvia Kleinichen an der Theaterkasse an: Unter 0441-2225-245 oder an sylvia.kleinichen@staatstheater.de. Für Familien startet der VVK am 27.09.23