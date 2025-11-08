Die Dino-Detektive

Heute stehen für Kitakinder ab 3 Jahren kurze Lesungen und Bilderbuchkinos mit der Autorin Johanna Lindemann auf dem Programm des Kinderlesefestivals.

Über das Buch: Dino-Detektiv Byro wartet auf seinen nächsten Fall. Und es dauert nicht lange, da beauftragt ihn die Puertasaurus-Dame Mampfi: Jemand hat ihr in den Po gebissen! Zum Glück hat Byro Unterstützung von Rocasaurus Rocky, denn gemeinsam lässt sich viel besser ermitteln.

Das Galaxie der Bücher Lesefestival vom Literaturhaus Bremen und dem Bremer Literaturkontor findet vom 8. bis 16. November 2025 kostenfrei und ohne Anmeldung statt. Zusammen mit bekannten Autor:innen und Illustrator:innen entdecken Kinder zwischen 2 bis 10 Jahren das Universum der Geschichten in Lesungen und werden in Workshops selbst kreativ.