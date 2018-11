× Erweitern Die Drahtzieher Rotkäppchen live aus dem Container

Rotkäppchen live aus dem Altkleidercontainer. Rainer ist anders als seine Artgenossen. Er hat eine Sandallergie. Deshalb lebt der kleine Maulwurf nicht in der Erde, sondern in einem Altkleider-Container. Und er findet es toll dort. Er kann buddeln, ohne dass ihm die Nase juckt, er kann herrlich mit den Klamotten spielen und er hat mit Sackgesicht und Gouda Käsefuss ganz tolle neue Freunde gefunden. Ihr liebster Zeitvertreib ist das Theaterspielen. Diesmal soll es ein Krimi werden, doch Sackgesicht hat vergessen, den Text zu schreiben. Was nun? Dann also doch lieber ein Märchen aus dem Buch vom Altpapierhaufen nehmen? Rotkäppchen wäre bestimmt nicht schlecht. Doch wer soll das Rotkäppchen spielen? Sie sind doch alle Jungs. Vielleicht kann der Mann ja helfen, der gerade ein paar Klamotten in den Container geworfen hat.

Das Stück ist für Kinder ab 4 Jahren allerbestens geeignet, für Kinder im Grundschulalter ist es auch allerbestens geeignet und für Jugendliche und Erwachsene sowieso.