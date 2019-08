× Erweitern © Constantin Film Die drei !!!

In ihrer ersten Kinoverfilmung müssen die drei Ausrufezeichen, die jungen Detektivinnen Franzi, Kim und Marie, ihren ersten Fall im Schul-Theater lösen. Denn als die drei in den Sommerferien an einem Theaterprojekt teilnehmen, geschehen seltsame Dinge bei der Probe. Eigentlich soll unter der Leitung des schrulligen Robert Wilhelms (Jürgen Vogel) die wundervolle Geschichte von „Peter Pan“ aufgeführt werden. Doch die Proben werden immer wieder von eigenartigen Geräuschen und gruseligen Vorfällen gestört. Dann erscheint eine Drohbotschaft auf einem Schminkspiegel. Wer steckt hinter dem gefährlichen Spuk?

Die Tickets fürs Familienkino kosten 7 Euro.