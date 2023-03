Die drei ??? – Erbe des Drachens

× Erweitern © Sony Pictures Die drei ??? Erbe des Drachen

Die drei Fragezeichen, das sind die Jungdetektive und Freunde Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews aus Kalifornien, die eine Leidenschaft für das Lösen von Geheimnissen und Verbrechen teilen. Dieses Mal haben die Jungs ein Praktikum an einem Filmset in Rumänien bekommen. Gedreht wird in einer echten alten Burg, in der sogar Vlad Dracul selbst gelebt haben könnte. Doch schnell bemerken sie, dass es hier echte Mysterien gibt, denen sie auf den Grund gehen müssen.

D 2023, Regie: Tim Dünschede, 100 Min., empfohlen ab 9 Jahren

Eintritt: 7 Euro