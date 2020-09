Die drei ??? Kids: Team Bundesliga

Der "Die drei ??? Kids"-Autor Boris Pfeiffer höchstpersönlich liest heute erstmalig aus "Team Bundesliga" in einer inklusiven und digitalen Lesung per Youtube-Livestream. Große und kleine Detektivïnnen ab 8 Jahren sind zum Miträtseln eingeladen. Gesendet wird aus den Räumlichkeiten von Hertha BSC und live in Gebärdensprache verdolmetscht.

Hier geht's es zum Live-Stream

Über das Buch: Es ist nach dem Bestseller-Titel "Bundesliga-Alarm" der zweite Band der Kinderbuchreihe, der in enger Kooperation von Autor, Verlag, 36 Kids-Clubs aus Bundesliga, 2. Bundesliga und 3. Liga sowie der DFL Deutsche Fußball Liga entstand.

Die Geschichte führt Justus, Peter und Bob in ein Fußballcamp der Bundesliga-Kids-Clubs. Doch kaum sind die Zelte aufgebaut, werden die drei Freunde beschuldigt, falsch zu spielen. Wer steckt dahinter? Die Detektive versuchen gemeinsam mit den Kids der 36 Kids-Clubs, den rasanten Fall zu lösen. Hier findet bestimmt jeder Fan seinen Lieblingsverein!

Die Veranstaltung ist ein Gemeinschaftsprojekt des KOSMOS Verlags mit der DFL Deutsche Fußball Liga, der KickIn! Beratungsstelle Inklusion im Fußball und der Deutschen Akademie für Fußballkultur und findet im Rahmen der KickOn@home Veranstaltungsreihe statt.