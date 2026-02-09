× Erweitern © Wiedemann und Berg Film/Deutsche Columbia Pictures Filmproduktion Die drei ??? Toteninsel

Pünktlich zu den Sommerferien planen Justus, Peter und Bob einen Roadtrip. Die drei ??? wollen sich endlich eine Pause vom Detektivleben gönnen. Doch kurz vor Abreise erhalten sie einen anonymen Anruf in ihrer Zentrale und schon stecken die drei mitten in einem neuen Fall. Dieser hat es in sich: Ein Geheimbund handelt mit gestohlenen Kunstschätzen aus illegalen Ausgrabungen. Die drei ??? reisen zur Vulkaninsel Makatao im Südpazifik, wo der mysteriöse Archäologieprofessor Phoenix und seine Organisation Sphinx aktiv sind. Die Insel trägt auch den Namen Toteninsel, denn hier liegt die Ruhestätte eines uralten Volkes, auf die es Professor Phoenix offenbar abgesehen hat. Ob die alte Legende stimmt, dass niemand, der die Insel betreten hat, je wieder lebend zurückgekehrt ist? Justus, Peter und Bob lassen sich davon nicht abschrecken.

Tickets: 3 Euro für Kinder, 6 Euro für Erwachsene.

D 2026, Regie: Tim Dünschede, mit Julius Weckauf, Nevio Wendt, Levi Brandl, 104 Min., FSK 6, empfohlen ab 10 Jahren