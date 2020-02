Und der Haifisch, der hat Zähne... Durch sein Theaterstück ist Bertold Brecht quasi über Nacht weltberühmt und reich geworden, die Lieder wurden Hits und das Stück in 120 Theatern in ganz Europa nachgespielt.

Dabei wollten Brecht und Kurt Weill sicher nicht zum beruhigten Mitschunkeln auffordern, sondern die Verführung dazu brechen: Und so bleibt einem das Lachen bei der Geschichte und den Texten auch mehr als einmal im Halse stecken.

Das als Kapitalismuskritik gedachte Stück hat seit seiner Uraufführung 1928 nicht an Aktualität verloren und gerade heute, im Widerspruch von Wirtschaftswachstum und Klimawandel scheint es wichtiger, denn je. Folgerichtig bringt Klaus Schumacher „Die Dreigroschenoper“ jetzt auf die Bühne im Theater am Goetheplatz, empfohlen für Publikum ab 14 Jahren.

In den Hauptrollen sind Simon Zigah, der 2019 mit dem Kurt-Hübner-Preis der Bremer Theaterfreunde ausgezeichnet wurde, als Mackie Messer und Annemaaike Bakker als Polly Peachum zu sehen. Die Musikalische Leitung übernimmt Tobias Vethake, der mit Schumacher bereits sehr erfolgreich das „Woyzeck“-Musical von Tom Waits verantwortete. Auch die Band ist prominent besetzt, unter anderem sind Andy Einhorn und Romy Camerun dabei.

„Wenn man ‚Die Dreigroschenoper‘ inszeniert, ist es ein bisschen so, als würde man mit einer alten Rockband auf Tournee gehen – es besteht die Gefahr, in einer Wiederholungsschleife der alten Hits hängen zu bleiben“, so Regisseur Klaus Schumacher: „Man darf sich nicht darauf verlassen, dass das früher auch schon geklappt hat. Wir müssen sowieso immer etwas Eigenes erzählen wollen und dem Stoff zutrauen, dass er heute etwas zu sagen hat. Ich bin verblüfft über die Aktualität von Brechts Gedanken. Und das trifft bei weitem nicht nur auf die fast todzitierte Liedzeile ‚Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral‘ zu.“

Die Tickets sind für Schülerïnnen ab 9, für Erwachsene ab 15 Euro online erhältlich.