Nichts gegen Animationsfilme und Popcornkino – aber diese Naturdoku hat beste Chancen, unser Lieblingsneustart in 2023 zu werden. Die Hauptrolle spielt eine große, alte Eiche am Ufer eines Sees. An, in, auf und unter ihr bilden die unterschiedlichsten Bewohner eine faszinierende WG.

Zum Kinderzeit-Filmtipp.

Der Eintrittspreis beträgt für Kinder 3 und Erwachsene 6 Euro.