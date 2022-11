× Erweitern © Highlight Concerts Die Eiskönigin on Ice

Die Live-Musik-Show auf dem Eis verzaubert mit den original Film-Songs, einem begeisternden Ensemble aus Musical-Solisten, Eistänzern und Akrobaten sowie dem eindrucksvollen LED-Bühnenbild.

Das verspricht Gänsehaut pur, wenn Elsa den Hit „Lass jetzt los!“ singt und dabei die Bühne und die riesige LED-Leinwand mit ihren magischen Kräften in ein Meer aus Eis und tiefblauen Kristallen verzaubert. Lustig wird es, wenn Schneemann Olaf in „Im Sommer“ von Sonne und Strand träumt, „mit einem Drink in der Hand und ganz knackig braun!“ Und spektakulär, wenn sich Elsa und Anna mit den Trollen in „Willst du einen Schneemann bauen“ auf eine Schneeballschlacht einlassen oder Kristoff mit seinem geliebten Rentier Sven singt „Rentiere sind besser als Menschen“.

Zur vielfach ausgezeichneten Musik (darunter der begehrte Oscar für den besten Filmsong) zeigen Elsa, Anna sowie Olaf, Sven und Kristoff ein unterhaltsames Eis-Spektakel mit innovativer Bühnentechnik und großem Ensemble.

