Die Kinder- Jugendtheatersparte des Theater Hagens, das Lutz, kommt ins Kinderzimmer. Kinder können mit Hilfe der Bastelanleitungen zu den Figuren der Produktionen ihr eigenes Theater entwerfen.

Tilda und Kay sind die besten Freunde. Sie spielen jeden Tag zusammen an den Rosenhecken und träumen sich gemeinsam um die ganze Welt. Doch dann bekommt Tilda eine neue Stiefmutter, die alle die Eiskönigin nennen. Unter ihrem Einfluss beginnt Tilda sich zu verändern.

Das schönste Theater wird am Ende prämiert, die Siegerin oder der Sieger erhält ein Fotoshooting in Kostüm und Maske in einem der Bühnenbilder. Lutz Leiterin Anja und Lutz Dramaturgin Anne geben den Kindern vorher noch tolle Tipps, wie sie mit den Klängen und Gegenständen, die man Zuhause findet, eigene Geschichten erfinden und nachspielen kann.

