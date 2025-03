Die erstaunliche Welt der Käfer

Die Vielfalt der Käfer ist riesig: Rund 7.000 Arten leben in Deutschland und besiedeln vom Boden bis zu Baumhöhlen zahlreiche Lebensräume. Bei einer spannenden Erkundungstour tauchen Familien in die Welt der Käfer ein und erfahren viel über ihre erstaunlichen Fähigkeiten. Außerdem gibt der Biologe Dr. Jörn Holdebrandt Tipps, wie man auch den eigenen Garten in ein Paradies für Insekten verwandeln kann.

Die Teilnahme ist für Kinder kostenfrei, Erwachsene zahlen 5 Euro nach telefonischer Anmeldung unter 0421-2221922.