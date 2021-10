× Erweitern © Manja Herrmann Die erstaunlichen Abenteuer der Maulina Schmitt, JUB

Zuschauer:innen ab 10 Jahre erleben auf der Bühne ein Stück nach den Büchern von von Finn-Ole Heinrich und Ràn Flygenring:

Paulina hat das Maulen zu einer wahren Kunstform erhoben, könnte man sagen. Und gerade hat sie allen Anlass dazu: Der Mann, der früher einmal Papa hieß, hat die Familie kaputt gemacht und wohnt jetzt mit dem Flamingo zusammen in Mauldawien, Maulinas Königreich, und darum muss Paulina mit Mama aus ihrem wunderschönen Zuhause ausziehen – noch dazu in dieses schrecklich blöde Haus, in dem wirklich alles aus Plastik ist!

Und obendrauf kommt noch, dass Paulina von jetzt an in eine neue Schule muss. Wenn das, was sie mal hatten, ein Pfannekuchen war, dann ist das hier nur noch ein alter Fettfleck, das was übrig bleibt – nach dem Pfannekuchen. Aber das lässt Paulina sich nicht gefallen! Agent Schmitt und ihre Freunde werden es dem Mann schon zeigen! Und dann wird sie ihr Königreich zurückerobern.

Eintrittskarten sind für 14 Euro zu haben.