Die Falken

Jedes Jahr finden an der isländischen Südküste, nahe der vulkanischen Westmännerinseln, die berühmten Fußballmeisterschaften für Kinder- und Jugendliche statt. In diesem Jahr tritt der zehnjährige Jón mit seinem Team „Die Falken“ bei dem Fußballturnier an. Doch der Start ist schwierig. Die Gegner foulen, der Schiedsrichter ist parteiisch und die Falken verlieren. Als Jón und sein Team jedoch herausfinden, warum ihre größten Konkurrenten vom ÍBV und insbesondere der Junge Ívar so brutal agieren, beschließen sie kurzerhand, ihren Feinden zu helfen.

„Die Falken“ wurde beim 23. IFF SCHLINGEL mit dem Preis der Stadt Chemnitz ausgezeichnet und erhielt darüber hinaus eine lobenden Erwähnung der Kinderjury: „Ein Film über die Energie der Menschen, über die Energie der Natur und über die Energie des Filmschaffens.“ (Jurybegründung IFF Schlingel)

Eintritt: Kinder 3, Erwachsene 6 Euro

ISL 2018, Regie: Bragi Thor Henriksson, mit Lúkas Emil Johansen, 98 Min., empf. ab 8 Jahren