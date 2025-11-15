Die Familie Claus 2

Jules Claus hat Weihnachten wieder ins Herz geschlossen und bereitet sich gemeinsam mit Opa Noël auf die geschäftigste Zeit des Jahres vor. Zusammen mit den Feen verteilen die beiden Weihnachtsmänner die Weihnachtsgeschenke auf der ganzen Welt. Es scheint alles nach Plan zu laufen, bis Jules einen Brief von einem jungen Mädchen bekommt, in dem ein ganz besonderer Weihnachtswunsch steht.

Familienfilm, NL/B 2021, Regie: Ruben Vandenborre, mit Mo Bakker, Jan Decleir, Bracha van Doesburgh, 97 Min., empfohlen ab 6 Jahren