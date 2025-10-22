Die faszinierende Welt der Mineralien und Fossilien

Bei einer Führung durch die Ausstellung beschäftigen sich Mitmachenden zwischen 10 und 14 Jahren mit der Entstehung von Mineralien und Fossilien. Im anschließenden Workshop lernen sie, wie man diese bestimmen kann. Das Ferienangebot findet in Kooperation mit der MINTmach Werkstatt statt.

Die Teilnahme kostet 10 Euro nach telefonischer Anmeldung.