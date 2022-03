Die Ferne, sie ruft

× Erweitern © Karen Blindow Kunsthalle Bremen

Kunstpädagogin Vanessa Hartmann mit Kinder ab 6 Jahren vier Tage lang mit auf eine künstlerische Abenteuerreise durch Berg und Tal, Wald und Flur. Die Kinder begeben sich auf Erkundungstour durch endlose geheimnisvolle Regenwälder, fantastische Landschaften und lassen in unterschiedlichen künstlerischen Techniken eigene Werke entstehen. Am Ende werden diese in einer eigenen Ausstellung für Eltern und Verwandte präsentiert.

Der Osterferienkurs findet vom 5. bis 8. April täglich von 10 bis 14 Uhr statt, die Teilnahme kostet 80 Euro zzgl. Material, 70 Euro für Geschwisterkinder.

Anmeldung unter: www.kunsthalle-bremen.de/kalender