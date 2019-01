Die Fisch-Party

Die Fischparty lockt wieder am Samstag von 11 bis 23 Uhr und am Sonntag von 10 bis 20 Uhr in den Fischereihafen. Dann ist der Tisch von Meeresgott Neptun reich gedeckt. Entlang der Kaje locken die weißen Pagodenzelte auf dem Fischkai International mit ihren Leckereien am laufenden Band. Es darf geschlemmt werden oder auch an zahlreiche Aktivitäten teilgenommen werden. Hier kommen nicht nur die Liebhaber von Meeresdelikatessen auf ihre Kosten. An beiden Tagen findet jeweils um 15 Uhr und 16 Uhr eine Grillshow statt. Als besonderes Highlight gibt es auch ein beiden Tagen ein buntes Rahmenprogramm für die kleinen Besucher. In der Zeit von 12 bis 18 Uhr übernimmt die PHÄNOMENTA das Grillen mit Kindern. Die Kinder grillen frischen Lachs auf Zedernholzbrettern und anschließend wird dieser dann gegessen. Zusätzlich kann ein Fischpuzzle aus Sperrholz gesägt oder aus Karton geschnitten und bemalt werden. Nebenbei erfahren die Teilnehmenden einiges über die naturwissenschaftlichen Hintergründe zum Grillen, Garen, Räuchern, zu Duftaromen, Haltbarmachung von Lebensmitteln und der wichtigen Lebensmittelhygiene.