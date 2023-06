Die Fischerin - Meer geht immer

× Erweitern © Claudia Grabowski Die Fischerin, Mensch, Puppe!

Svantje, die Nichte des Fischerpaares, das durch einen Zauberfisch reich wurde und dann doch wieder in seiner kleinen Kate am Meer lebte, begibt sich auf die Reise ihrer Vorfahren. Sie begegnet dem rätselhaften Butt, der die Wünsche der Menschen erfüllen kann, schlüpft u.a. in die Rolle der Königin und der Päpstin und durchläuft alle Stationen auf der Suche nach Glück.

Der Eintritt zum Puppentheater für Kinder ab 4 Jahren ist frei, Spenden werden gern angenommen.