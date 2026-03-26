× Erweitern © Julia Erusova Die Frechen, Theater 11

Die Jugendgruppe des Theater 11 präsentiert ein mutiges Theaterexperiment für Publikum ab 12 Jahren. Unter der Regie von Roman Boklanov, der bereits „Die Kuh auf dem Eis“ inszenierte, entfaltet sich hier kein klassisches Drama: Das Stück besteht aus Szenen und Statements der Jugendlichen, inspiriert von den Herausforderungen, denen Frauen verschiedener Epochen begegneten.

Offen und ehrlich werden Themen wie Selbstakzeptanz, Widerstand, Gewalt und Ungleichheit behandelt – Fragen, die heute junge Menschen bewegen, wenn sie die Erfahrungen der Vergangenheit verstehen und daraus lernen wollen. Grundlage der Inszenierung sind reale Biografien mutiger Frauen, deren Geschichten inspirieren, auch wenn sie nicht alle in Geschichtsbüchern stehen.

Regisseur Roman Boklanov, 1993 in Kasachstan geboren, bringt seine Erfahrung aus internationalen Theatern in Russland, Österreich, Spanien und Deutschland ein. Seine Spezialisierung auf Puppen-, Kinder- und Familientheater macht jede seiner Inszenierungen zu einem besonderen Erlebnis.

Karten: 20 € (ermäßigt 15 €) auf www.theater11.de oder per E-Mail an tickets@theater11.de.