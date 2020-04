Die Fußballprofis lesen vor

Die Fußballprofis Fin Bartels (SV Werder Bremen) und Andreas Voglsammer (Arminia Bielefeld) lesen live aus dem preisgekrönten barrierefreien Kinderbuch „Die Bunte Bande - Das gestohlene Fahrrad“ im Rahmen der barrierefreien Veranstaltungsreihe KickOn @Home und Aktion Mensch.

Weiter sind mit dabei:

Michael Pretz, Geschäftsführer Sport bei Hertha BSC Berlin

Oliver Neddermann, Athletensprecher für den Landesverband Special Olympics Bremen, als Vorleser für Leichte Sprache

Rose Jokic, Beraterin für Barrierefreiheit, als blinde Vorleserin

Außerdem sorgen Dolmetscherïnnen für eine Übersetzung der Lesung in Deutsche Gebärdensprache und Leichte Sprache. Durch die Veranstaltung führt Eric Mayer, Moderator des Entdeckermagazins pur+ (ZDF / KiKA).

Über die Buchreiche "Die bunte Bande": In der Erstlesereihe der Aktion Mensch und des Carlsen-Verlags spielen Kinder mit und ohne Behinderung die Hauptrollen. Mit den Büchern rund um die Abenteuer von Henry, Tessa, Leo, Tom und seiner kleinen Schwester Jule werden junge Leserïinnen auf kindgerechte Weise an die Themen gesellschaftliche Vielfalt und Inklusion herangeführt. „Das gestohlene Fahrrad", die jüngste Geschichte aus der Reihe, ist eines der ersten barrierefreien Kinderbücher Deutschlands. Es versammelt drei verschiedene Lesearten in einem Buch: Alltagssprache, Leichte Sprache und Brailleschrift. Zudem sind Schriftgröße, Farbgebung und Illustrationen den unterschiedlichen Lese- und Kommunikationsmöglichkeiten von Kindern mit Lernschwierigkeiten, Sehbehinderung oder mit geringen Deutschkenntnissen angepasst.

Die Lesung wird via Zoom und auf YouTube ausgestrahlt. Die Freischaltung der Links erfolgt kurz vor Lesungsbeginn.