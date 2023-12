Prinzessin Auroras Geburtstag steht an und Großherzogin Ottilie und ihre Diener stecken in den Vorbereitungen. Der Küchenjunge Johann träumt davon, zu denen "da oben" zu gehören. Er merkt nicht, dass er von Lisbeth, der Kammerzofe von Prinzessin Aurora, geliebt wird. Die lustigen Köchinnen Frau Sorge und Frau Glück, die heimlich nebenberuflich als Feen arbeiten und über Zauberkräfte verfügen, sind im Besitz der Galoschen des Glücks. Durch einen Zufall zieht er sich die Galoschen des Glücks an und sofort geht sein Wunsch in Erfüllung. Aus dem einfachen Johann wird Prinz Ludwig.

Märchenfilm, D 2018, Regie: Friederike Jehn, mit Jonas Lauenstein, Luise von Finckh, Josefine Voss, 57 Min., empfohlen ab 8 Jahren