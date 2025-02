Der Waldkauz wird zwar nicht oft beobachtet, gehört aber dennoch zu den häufigsten Eulen in Deutschland. Mit viel Spaß und Forschung tauchen Kinder ab 8 Jahren in die Welt der nächtlichen Jäger ein und lernen, wie sie in der Dunkelheit leben und jagen.

Die Teilnahme kostet 10 Euro nach Anmeldung per E-Mail.