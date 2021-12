Die goldene Gans

Der Dummling erhält als Belohnung für eine gute Tat eine goldene Gans, die eine merkwürdige Eigenschaft besitzt. Auf magische Weise bleiben alle, die nach der Gans greifen, kleben und so zieht der Dummling einen Menschenschlange hinter sich her auf seinem Weg ins Schloss. Dort lebt die traurige Prinzessin, die Unterricht beim Lächelmeister nehmen muss, damit sie zur Verlobung mit Prinz Amandus lächeln kann. Doch dies misslingt. Daher verspricht der König die Hand seiner Tochter dem ersten, der in der Lage ist, den Bann zu brechen.

Der Märchenkomödie nach den Gebrüdern Grimm ist für alle ab 6 Jahren geeignet.

D 2013, Regie: Carsten Fiebeler, mit Jeremy Mockridge, Jella Haase, Ingo Naujoks, 87 Min.