Die große Welt der kleinen Tiere

Bei diesem Workshop für Kinder ab 6 Jahren dreht sich alles um die Welt der Insekten. Über eine Million der kleinen Sechsbeiner gibt es. Was sie alles können, wie sie leben und warum sie auch für den Menschen so wichtig sind erfahren die Teilnehmer:innen von der Museumsvermittlerin Anke Kayser. Nicht nur draußen und im Museum werden die Krabbler betrachtet, sondern auch ganz nah unter dem Mikroskop. Zum Abschluss bekommen die Naturforscher ein kleines Heft und können dort alles eintragen und zeichnen, was sie erfahren haben.

Die Teilnahme kostet 10 Euro, eine telefonische Anmeldung ist erforderlich.