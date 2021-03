× Erweitern Die Häschenschule

Jagd nach dem goldenen Ei: Max ist ein kleiner Hase aus der Großstadt, der sich nichts sehnlicher wünscht als bei der knallharten Hasen-Gang, den „Wahnsinns-Hasen“, aufgenommen zu werden. Als er sich einmal mehr seinen Kumpels gegenüber beweisen und sie beindrucken möchte, kommt es zu einem Zwischenfall, der ihn an die verborgene Osterhäschenschule auf dem Land verschlägt. Max wird in die Häschenschule aufgenommen, aber es fällt ihm schwer sich den Regeln und Gepflogenheiten der neuen Umgebung anzupassen. Er versucht zu fliehen und will am liebsten zurück in sein altes Zuhause. Doch hat er die Rechnung ohne die finstere Fuchsbande gemacht, die die Schule belagert, um an das sagenumwobene Goldene Osterei zu kommen… Je mehr Zeit Max in der Schule verbringt, desto mehr ist er von dem Leben dort fasziniert. Bestärkt durch das süße Hasenmädchen Emma, in das sich Max schnell verguckt, reift in ihm bald selbst der Wunsch heran, ein Osterhase zu werden und die Füchse zu überlisten.

D 2017, Regie: Ute von Münchow-Pohl, Animationsfilm, 78 Min., ab 6 Jahre