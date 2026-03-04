Die Häschenschule – Jagd nach dem goldenen Ei

× Erweitern Die Häschenschule

Erst Eier suchen, dann ins Kino hoppeln! Das perfekte Osterabenteuer für Kinder ab 3 Jahren und die ganze Familie wartet auf der großen Leinwand.

Der Großstadt-Hase Max träumt davon, bei der coolen Gang der „Wahnsinns-Hasen“ aufgenommen zu werden. Doch ein missglückter Mutbeweis katapultiert ihn ausgerechnet in die geheime Häschenschule auf dem Land. Regeln, Unterricht und Landleben? Nicht gerade Max’ Ding – am liebsten würde er sofort wieder abhauen.

Als jedoch eine listige Fuchsbande das sagenumwobene Goldene Osterei stehlen will, muss Max bleiben. Mit Hilfe des liebenswerten Hasenmädchens Emma merkt er schnell: Vielleicht steckt in ihm ja doch ein echter Osterhase…

Ein fröhliches, spannendes Osterabenteuer für die ganze Familie – perfekt für einen gemütlichen Feiertags-Kinobesuch!

An den Mini-Mornings kosten alle Tickets nur 2,99 Euro!

D 2017, Regie: Ute von Münchow-Pohl, Animationsfilm, 78 Min.