Die Insektenwelt im Friedehorst Park

× Erweitern © Annika Michel / BUND Bockkäfer auf Brennnessel

Beim Familiennachmittag mit Picknick geht's auf spielerische Entdeckungsreise in die spannende Welt der Insekten.

Warum heißt der Mistkäfer so? Was unterscheidet eine Biene von einer Hummel? Sind Wespen wirklich so gefährlich, wie man denkt?

All diesen Fragen gehen die Familien zusammen mit dem BUND Bremen auf den Grund, bevor am Ende alle gemeinsam picknicken.

Treffpunkt: Waldgarten und Grünes Klassenzimmer.

Die Teilnahme ist kostenlos nach Anmeldung über die Veranstaltungswebseite.