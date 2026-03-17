Die jüngste Tochter

Wer sind wir zwischen unseren Kulturen, unseren Identitäten? In dem, was wir und andere von uns erwarten? Das Stück nach dem gleichnamigen Roman von Fatima Daas nimmt Publikum ab 14 Jahren mit in eine Welt zwischen den Kulturen. Fatima Daas lässt uns teilhaben an den Erfahrungen, die sie als queere, muslimische Frau mit algerischer Herkunft in einem „weißen“ Land macht. Wie sie mit sich selbst klarkommt, mit der Vereinbarung ihrer Religion und Sexualität. Wie sie sich in ihrer ganz eigenen Identität findet. Fatimas Geschichte wird in der Inszenierung mit denen der jugendlichen Spielenden verflochten. Es entsteht ein komplexes Bild von Identität, das nicht nur eine einzelne, sondern so viele Geschichten wie möglich erzählt.

Eine Produktion in der Regie von Len Ghandour mit einem BIPoC (Black, Indigenous und People of Color) Team und Ensemble.

Der Eintrittspreis beträgt 11 Euro.