Dieses Jahr dreht sich alles um die Nacht - um wohlige Schauer, kleine Grusel und Nachtwanderungen. Die bundesweite Hörparty lädt zur großen Übernachtungsparty zuhause, in der Familie, mit den Freund:innen, im Verein, in der Kita oder in der Schule ein. Das Rahmenprogramm stellt jede Gruppe ganz einfach mithilfe der zahlreichen Ideen vom Radiosender auf die Beine. Passend zum Thema lauschen alle Kinder bei neue Kinderhörspielen, Lesungen, Reportagen und lustigen Geschichten gemeinsam ins Dunkel der Nacht.

Auf der Internetseite der Kinderradionacht könnt ihr euch kostenfrei als Gruppe oder Familie anmelden und Deko- und Verkleidungstipps, Rezepte, Rätsel, Spiele und vieles mehr finden. Verwandelt euer Kinder- und Klassenzimmer, die Bibliothek oder den Verein in ein gemütliches Nachtlager und feiert eure Wachbleibeparty. Lauscht, spielt, malt und habt Spaß, wenn es lustig und gruselig wird in Geschichten, Hörspielen, Reportagen, Songs und Comedys.

Bereits vor der traumhaften ARD-Kinderradionacht startet der Vorfreudewettbewerb auf www.kinderradionacht.de. Dort findet ihr das Mitmachheft mit dem Song und lauter Ideen für eine tolle Hörparty.

Dabei sein ist ganz einfach: Die Kinderradionacht am 24. November 2023 wird per UKW, DAB+, Web, Stream in der ARD Audiothek oder eurem Sprachassistenten ausgestrahlt. Schreibt ins Online-Gästebuch, schickt Fotos und erzählt Moderatorin Nina am Telefon, mit welchen Nachtgestalten ihr zusammen feiert.

Licht aus! Radio an!

Hier geht's zur Anmeldung!