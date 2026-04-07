× Erweitern © 2025 Maybe Movies, Ikki Films, 2 Minutes, France 3 Cinéma, Puffin Pictures, 22D Music Die kleine Amélie oder der Charakter des Regens

Wie ein Baby und Kleinkind die Welt wahrnimmt, erzählt die kleine Amelie im oscarnominierten Animationsfilm.

Ende der 1960er wächst Amélie bei ihren Eltern, die belgische Diplomaten sind, in Japan auf. Anfangs denkt sie, sie wäre Gott, weil sich alles bei um sie dreht. Nur schade, dass sie sich nicht alleine bewegen kann! Nach ihrem zweiten Geburtstag ändert sich das, und Amelie stürzt sich mit unbändiger Neugier auf alles, was die Welt zu bieten hat. Dabei merkt sie bald, dass sich nicht mehr alles um sie dreht, wie früher...

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Tickets kosten 3 Euro für Kinder, 6 Euro für Erwachsene.