Im Bilderbuch von Otfried Preußler geht es um die kleine Hexe, die tief im Wald in ihrem kleinen Häuschen wohnt. Ihr Rabe Abraxas leistet ihr Gesellschaft. Jeden Tag übt sie fleißig für die große Hexenprüfung. Aber das Hexen ist nun mal keine einfache Sache. An diesem Morgen ist alles besonders verflixt und die kleine Hexe sorgt in der Stadt für ordentlich Trubel.

Bilderbuchkino für Kinder ab 5 Jahre.