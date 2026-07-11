Das Figurentheater präsentiert seine neueste Inszenierung für Kinder ab 4 Jahren: Die kleine Hexe darf nicht mit den großen Hexen auf dem Blocksberg tanzen. Und warum?

Weil sie erst 127 Jahre alt ist! Für eine Hexe ist das noch winzig klein. Aber sie will doch unbedingt mittanzen. Heimlich schleicht sie sich zum großen Hexenfest – und wird dabei von ihrer fiesen Tante Rumpumpel erwischt. Die Strafe ist hart: Ihr Besen wird verbrannt! Außerdem fordert der Oberhexenrat, dass sie bis zum nächsten Jahr beweisen muss, eine „gute Hexe“ zu sein. Erst dann bekommt sie einen neuen Besen und darf beim großen Hexenfest mittanzen.

Der Eintrittspreis beträgt 8 Euro für Kinder und 10 Euro für Erwachsene; Tickets gibt es an der Tageskasse. Reservierungen sind telefonisch und per E-Mail möglich.